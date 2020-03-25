Мэр Екатеринбурга: нарушители антикоронавирусного режима должны сами оплачивать лечение

Пациенты с подозрением на коронавирус, которые покидают больницы, должны самостоятельно оплачивать свое лечение. С таким заявлением выступил член свердловского областного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
«Нужно думать головой: если ты ушел из больницы, чтобы покормить свою собачку, ты по пути, может, еще нескольких граждан заразил. В этих случаях, я считаю, нужно, чтобы стоимость лечения предъявляли такому гражданину. Если человек не хочет соблюдать режим и получать бесплатную медицинскую помощь, он должен за эту помощь заплатить. Но этот вопрос надо прорабатывать с юристами, он, конечно, шире, чем полномочия муниципалитета», — заявил Высокинский.
Как сообщила сегодня «Национальная служба новостей», стоимость лечения в стационаре граждан с тяжелой формой коронавируса составляет до 200 тысяч рублей в сутки, средней — 140 тысяч, легкой формой — 60 тысяч. Учитывая, что минимальный срок лечения составляет 4 недели, бюджет тратит на каждого пациента до 5 миллионов рублей.