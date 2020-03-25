Свердловский Роспотребнадзор назвал сроки пика эпидемии коронавируса

Козловских: к концу недели станет окончательно ясно с числом заболевших на Урале
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области спрогнозировало наступление пика коронавируса в регионе. По данным главы ведомства Дмитрия Козловских, пик вспышки вируса наступит уже на этой неделе.
«Эта неделя будет пиковой, к концу недели должны вернуться все граждане, которые были за рубежом», — сообщил URA.RU Дмитрий Козловских.
На сегодня в мире зарегистрировано более 424 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них вылечились более 109 тысяч человек, умерли почти 19 тысяч человек. В России количество зараженных достигло 658 человек. Из них в Свердловской области подтвержден диагноз коронавирус у 13 человек.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «