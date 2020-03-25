Свердловский Роспотребнадзор назвал сроки пика эпидемии коронавируса

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Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Козловских: к концу недели станет окончательно ясно с числом заболевших на УралеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области спрогнозировало наступление пика коронавируса в регионе. По данным главы ведомства Дмитрия Козловских, пик вспышки вируса наступит уже на этой неделе.

«Эта неделя будет пиковой, к концу недели должны вернуться все граждане, которые были за рубежом», — сообщил URA.RU Дмитрий Козловских.

На сегодня в мире зарегистрировано более 424 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них вылечились более 109 тысяч человек, умерли почти 19 тысяч человек. В России количество зараженных достигло 658 человек. Из них в Свердловской области подтвержден диагноз коронавирус у 13 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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