Свердловский Роспотребнадзор назвал сроки пика эпидемии коронавируса

Козловских: к концу недели станет окончательно ясно с числом заболевших на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области спрогнозировало наступление пика коронавируса в регионе. По данным главы ведомства Дмитрия Козловских, пик вспышки вируса наступит уже на этой неделе.

«Эта неделя будет пиковой, к концу недели должны вернуться все граждане, которые были за рубежом», — сообщил URA.RU Дмитрий Козловских.

На сегодня в мире зарегистрировано более 424 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них вылечились более 109 тысяч человек, умерли почти 19 тысяч человек. В России количество зараженных достигло 658 человек. Из них в Свердловской области подтвержден диагноз коронавирус у 13 человек.