В Челябинской области ликвидируют три суда

Три суда хотят ликвидировать из-за малой численности судей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области собираются ликвидировать суды города Карабаша, Кизильского и Нязепетровского районов. Законодательное собрание региона на сессии 26 марта рассмотрит соответствующее обращение в Госдуму РФ. Как сообщили URA.RU в Заксобрании, вопрос внесен в повестку.

Как указано в пояснительной записке к документу, в Нязепетровском райсуде и Карабашском горсуде работает только по два судьи. Штатная численность Кизильского райсуда составляет три единицы. «В связи с малым составом указанных судов затруднительно реализовать предусмотренное процессуальным законодательством право на рассмотрение уголовных дел коллегией из трех судей», — говорится в пояснении и указывается, что нагрузка на судей постоянно снижается. В Госдуму РФ депутаты должны обратиться потому, что придется вносить изменения в федеральный закон «О судебной системе Российской Федерации».

Полномочия Нязепетровского суда предлагают передать в городской суд Верхнего Уфалея, расстояние между городами составляет 45 км. Кизильского cуда — в Агаповский, между райцентрами 70 км. Полномочия Карабашского суда хотят передать в Кыштымский, между городами 40 км. В эти же суды обещают передать штатную численность аппаратов судей.

Получить комментарий спикера ЗСО Владимира Мякуша не удалось. «В первый раз слышим об этом», — заявила корреспонденту URA.RU помощник председателя Карабашского горсуда Наталья Сухих. То же самое сказали агентству в Нязепетровском районном суде. В Кизильском районном суде не ответили на звонок URA.RU.