В Пермском крае мэр ушел в отставку ради новой должности

Глава Кунгурского района Вадим Лысанов станет мэром Кунгура Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Глава Кунгурского района Вадим Лысанов 25 марта ушел в отставку, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что 26 марта Лысанова планируют утвердить в должности исполняющего обязанности главы Кунгура.

«Исполняющим обязанности главы Кунгурского района вместо Лысанова назначен Вадим Елисеев, который был его заместителем», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что 26 марта Лысанова планируют сначала назначить первым заместителем мэра Кунгура. «Это надо, чтобы была возможность назначить его исполняющим обязанности главы Кунгура. Такое решение уже через несколько часов или даже минут после этого примет городская дума», — пояснил собеседник.

В администрации Кунгурского района и пресс-службе мэрии Кунгура на звонки корреспондента URA.RU не ответили.

URA.RU рассказывало, что мэр Кунгура Сергей Гордеев ушел в отставку из-за скандала, связанного с его поездкой в ОАЭ в период пандемии коронавируса. Глава региона Дмитрий Махонин выразил недовольство поведением Гордеева, поскольку последний не выполнил его указание о запрете выезжать за границу.