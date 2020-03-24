23 марта 2020
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20 марта 2020

Ушел в отставку пермский мэр, отдохнувший в ОАЭ во время коронавируса. Имя нового главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов г. Перми., лысанов вадим
Глава Кунгурского района Вадим Лысанов станет мэром КунгураФото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Это стало следствием критики со стороны главы региона Дмитрия Махонина, который был против отпуска Гордеева в период пандемии коронавируса и запретил чиновникам ездить за границу.

«Гордеев все. Написал вечером 23 марта заявление об увольнении», — сообщил URA.RU инсайдер. Он утверждает, что это произошло после того, как глава региона раскритиковал решение Гордеева уехать на отдых в ОАЭ в период пандемии коронавируса.

Сообщается, что 26 марта депутаты гордумы Кунгура на пленарном заседании примут отставку Гордеева. Предположительно, тогда же будет принято решение о назначении мэром Вадима Лысанова, который занимает должность главы Кунгурского района.

В пресс-службе мэрии Кунгура сообщили URA.RU, что не располагают информацией о возможном заявлении об увольнении Гордеева.

URA.RU рассказывало, что мэр Кунгура во время пандемии коронавируса уехал на отдых в ОАЭ. С 15 марта в Прикамье действует режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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