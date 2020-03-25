Продюсер «Ласкового мая» рассказал, как зарабатывают Пугачева и Киркоров

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Похороны Юлии Началовой. Москва, разин андрей
Разин рассказал, как зарабатывают российские звездыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Алла Пугачева, Филипп Киркоров, София Ротару и другие российские звезды обладают нефтяными скважинами в ХМАО. Об этом заявил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

«У многих артистов в Нефтеюганске есть собственные скважины. Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы. Там же есть скважина Филиппа Киркорова. И многих других артистов, имена которых я пока раскрывать не буду. Они думают только о том, как хапнуть побольше», — цитирует Разина «Собеседник.RU».

По его информации, скважины подарили артистам нефтяники в знак благодарности. Разин также обвинил звезд в нежелании уйти со сцены. Он отмечает, что многие уже с трудом передвигаются, но продолжают выступать в погоне за большими гонорарами. Продюсер считает, что Ротару, Пугачева, Лещенко и Леонтьев — престарелые артисты, которым следует беречь свое здоровье и укреплять суставы.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обрушился с критикой на телеведущего Андрея Малахова, певцов Юрия Шатунова и Филиппа Киркорова из-за эфира на телеканале «Россия». Негодование продюсера вызвала программа «Привет, Андрей», в которой обсуждались его взаимоотношения с Шатуновым и права на песни «Ласкового мая».

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