Продюсер «Ласкового мая» назвал Малахова проституткой за его эфир с Шатуновым

Малахова раскритиковали за эфир про группу «Ласковый май» Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обрушился с критикой на телеведущего Андрея Малахова, а также певцов Юрия Шатунова и Филиппа Киркорова из-за эфира на телеканале «Россия». Своими эмоциями Разин поделился на своей странице в Instagram.

Негодование продюсера вызвала программа «Привет, Андрей», в которой обсуждались его взаимоотношения с Шатуновым и права на песни «Ласкового мая». В частности, экс-солист группы заявил, что Разин запретил ему выступать с песнями коллектива, а сам выступает с фонограммами с голосом Шатунова.

После этого продюсер жестко раскритиковал ведущего программы. «Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток. <…> Андрей, имей ввиду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства», — пишет продюсер «Ласкового мая».

Также Разин остался недоволен Филиппом Киркоровым, который также присутствовал на съемках. «Филя, ты же тоже был в подобной ситуации. На тебя тоже нападали. Я тебя всегда защищал. Ты знаешь, откуда я взял этого парня, из какого болота его вытащил и ты знаешь, как я его сделал человеком», — обратился к певцу продюсер.

Что касается самого Шатунова, то его Разин назвал «бессовестным гадом и негодяем», который врет, что продюсер не участвует в его жизни. «Что вам, опубликовать чеки по 300 тысяч рублей на каждый его день рождения?», — говорится в сообщении.

Андрей Разин, напомним, уже долгое время судится с бывшим солистом Юрием Шатуновым из-за прав на хиты «Ласкового мая». На передаче Малахова от 28 декабря этот конфликт подробно обсуждался. Разин пообещал, что если программа выйдет в эфир, он подаст в суд на телеканал.