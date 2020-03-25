В Югре в специальной карантинной зоне появились первые постояльцы

В Югре пять человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, помещены в санаторий «Юган». Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе ХМАО.
«Инфекция может проявить себя в течение 14 дней, поэтому на данный период необходима обсервация. Анализы на вирусологические исследования будут взяты у каждого», — заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.
В санатории развернута работа обсерватора, полностью оборудованного для круглосуточного медицинского наблюдения. «Контактировавшие чувствуют себя замечательно», — сообщила и. о. директора санатория «Юган» Нина Горецкая.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре выявлено два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших из Сургута, они подхватили инфекцию во время путешествий по Европе.
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