Жителям Курганской области откроют всю информацию о коронавирусе

Ситуация о коронавирусе в Зауралье будет оперативно публиковаться в viber-чате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Viber-чат « Коронавирус. Курган » и одноименный telegram-канал созданы информационным агентством URA.RU для оперативного информирования жителей о распространении инфекции в Зауралье.

Первый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 в Курганской области зарегистрирован 21 марта. Такой диагноз поставлен девочке, которая вернулась из Испании. У пациентки нет клинических симптомов, однако она вместе с родителями была доставлена в инфекционную больницу. Лицам, которые контактировали с ней, пришлось сдать анализы и отправиться на больничный.

По состоянию на 25 марта других подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Курганской области не зарегистрировано. В Зауралье усилены меры по предотвращению распространения заболевания. С 16 марта в регионе введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, студентов и школьников перевели на дистанционное обучение.

Всего в мире, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, зарегистрировано более 437 тысяч человек с коронавирусом (по состоянию на 25 марта). Почти 20 тысяч заболевших погибли, 108 тысяч — выздоровели. В России подтверждено 666 случаев заболевания, 35 человек пошли на поправку.