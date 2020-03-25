24 марта 2020
23 марта 2020

Жителям Курганской области откроют всю информацию о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация о коронавирусе в Зауралье будет оперативно публиковаться в viber-чатеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Viber-чат «Коронавирус. Курган» и одноименный telegram-канал созданы информационным агентством URA.RU для оперативного информирования жителей о распространении инфекции в Зауралье.

Первый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 в Курганской области зарегистрирован 21 марта. Такой диагноз поставлен девочке, которая вернулась из Испании. У пациентки нет клинических симптомов, однако она вместе с родителями была доставлена в инфекционную больницу. Лицам, которые контактировали с ней, пришлось сдать анализы и отправиться на больничный.

По состоянию на 25 марта других подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Курганской области не зарегистрировано. В Зауралье усилены меры по предотвращению распространения заболевания. С 16 марта в регионе введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, студентов и школьников перевели на дистанционное обучение.

Всего в мире, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, зарегистрировано более 437 тысяч человек с коронавирусом (по состоянию на 25 марта). Почти 20 тысяч заболевших погибли, 108 тысяч — выздоровели. В России подтверждено 666 случаев заболевания, 35 человек пошли на поправку.

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Курган», а также telegram-канале «Коронавирус. Курган».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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