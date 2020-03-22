21 марта 2020

Депздрав Зауралья отреагировал на первый случай коронавируса в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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После первого заражения коронавирусом в Курганской области под наблюдение взяли 32 человекаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области под наблюдением из-за коронавируса находятся 32 человека. Об этом директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина рассказала в ролике, размещенном на сайте правительства области.

Речь идет о людях, вступавших в контакт с семьей девочки, которая первой в области заболела китайским вирусом после возвращения из Испании. «Своевременно были взяты анализы, все контактные лица были установлены», — заявила Кокорина.

Представитель Депздрава отметила, что все лица, контактировавшие с родителями зараженного ребенка, находятся в самоизоляции под присмотром врачей. Кокорина уточнила, что сейчас медики берут под наблюдение всех, кто контактировал с людьми, общавшимися с семьей заболевшего ребенка.

Сама семья доставлена в инфекционную больницу. При этом у больной девочки нет клинических симптомов, добавила представитель ведомства.

Оценивая ситуацию, Кокорина посоветовала россиянам не посещать места массового скопления людей, тщательно соблюдать правила гигиены и проветривать помещение. Она также призвала ограничить поездки между регионами.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в России коронавирусом заразились 317 человек. Общее количество зараженных в мире превысило 300 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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