Депздрав Зауралья отреагировал на первый случай коронавируса в регионе

В Курганской области под наблюдением из-за коронавируса находятся 32 человека. Об этом директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина рассказала в ролике, размещенном на сайте правительства области.
Речь идет о людях, вступавших в контакт с семьей девочки, которая первой в области заболела китайским вирусом после возвращения из Испании. «Своевременно были взяты анализы, все контактные лица были установлены», — заявила Кокорина.
Представитель Депздрава отметила, что все лица, контактировавшие с родителями зараженного ребенка, находятся в самоизоляции под присмотром врачей. Кокорина уточнила, что сейчас медики берут под наблюдение всех, кто контактировал с людьми, общавшимися с семьей заболевшего ребенка.
Сама семья доставлена в инфекционную больницу. При этом у больной девочки нет клинических симптомов, добавила представитель ведомства.
Оценивая ситуацию, Кокорина посоветовала россиянам не посещать места массового скопления людей, тщательно соблюдать правила гигиены и проветривать помещение. Она также призвала ограничить поездки между регионами.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в России коронавирусом заразились 317 человек. Общее количество зараженных в мире превысило 300 тысяч человек.