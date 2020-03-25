24 марта 2020
23 марта 2020

На Ямале появился ресурс с проверенной информацией о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
Северяне смогут узнать о коронавирусе мессенджерахФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С начала введения в ЯНАО режима повышенной готовности по коронавирусу число ушедших на самоизоляцию превысило 600 человек. С этой и другой подробной и достоверной информацией отныне можно ознакомиться в специальных каналах в Viber и Telegram, созданных российским информационным агентством URA.RU.

На данный момент, по информации оперативного штаба по мониторингу и профилактике завоза инфекции в ЯНАО не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения. Под наблюдением врачей в больницах Ямала находится 23 человека, ранее контактировавших с больными. На карантине в самоизоляции находится 654 ямальца.

При этом, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, сейчас в России 666 заболевших. За последние сутки число заразившихся выросло на 163 случая. Выздоровления отмечены в 35 случаях, официально от коронавируса ни один россиянин не умер.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности был введен в ЯНАО с 16 марта. В настоящее время в регионе до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия, кинотеатрам и развлекательным учреждениям рекомендовано приостановить работу.

После окончания каникул школы продолжат работу в дистанционном режиме. Медработники отменили запланированные отпуска и готовы работать в условиях ухудшения ситуации.

Обновленные данные о ситуации в всегда сможете узнать в вайбер-канале или телеграм-канале «Коронавирус. Ямал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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