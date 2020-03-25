На Ямале появился ресурс с проверенной информацией о коронавирусе

Северяне смогут узнать о коронавирусе мессенджерах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С начала введения в ЯНАО режима повышенной готовности по коронавирусу число ушедших на самоизоляцию превысило 600 человек. С этой и другой подробной и достоверной информацией отныне можно ознакомиться в специальных каналах в Viber и Telegram , созданных российским информационным агентством URA.RU.

На данный момент, по информации оперативного штаба по мониторингу и профилактике завоза инфекции в ЯНАО не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения. Под наблюдением врачей в больницах Ямала находится 23 человека, ранее контактировавших с больными. На карантине в самоизоляции находится 654 ямальца.

При этом, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, сейчас в России 666 заболевших. За последние сутки число заразившихся выросло на 163 случая. Выздоровления отмечены в 35 случаях, официально от коронавируса ни один россиянин не умер.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности был введен в ЯНАО с 16 марта. В настоящее время в регионе до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия, кинотеатрам и развлекательным учреждениям рекомендовано приостановить работу.

После окончания каникул школы продолжат работу в дистанционном режиме. Медработники отменили запланированные отпуска и готовы работать в условиях ухудшения ситуации.