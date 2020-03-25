Неделю выходных из-за коронавируса в России могут повторить

Неделя выходных, о которой объявил президент Владимир Путин, станет пробной мерой, которую в случае неблагоприятного течения пандемии коронавируса в России могут повторить. Об этом в разговоре с URA.RU заявили два эксперта.
«Это пробная мера, она позволит выбрать тактику для борьбы — действовать более жестко или оставить как сейчас, потому что удаленная работа касается пока не всех», — отметил врач-эпидемиолог Тимур Пестерев. С ним согласился военный врач, председатель исполкома астраханского отделения движения «Сильная Россия» Сергей Кодюшев. «Мера очень адекватная. Если она покажет эффективность в приостановлении развития вируса, то, может, ее нужно будет повторять», — отметил он.
По мнению Кодюшева, предложенные экономические меры поддержки населения тоже помогут в борьбе с коронавирусом. «Объявлена не мономера: и замораживание кредитов, и уменьшение налогового бремени, и разовые выплаты, и каникулы для предприятий. Думаю, что сохранение заработной платы [при длинных выходных] позволит разорвать эпидпроцесс, а люди смогут, не беспокоясь о своих доходах, остаться дома», — подчеркнул он.
В России за сутки выявлено 163 новых зараженных коронавирусом, всего численность ставила 666, из них 410 — в Москве. Число заболевших в мире превысило 400 тыс. человек, более 18 тыс. умерли.
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