Источник: пермский губернатор пойдет на выборы не от «Единой России»

Источник: врио Дмитрий Махонин пойдет на губернаторские выборы самовыдвиженцем Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин пойдет на выборы в статусе самовыдвиженца, сообщили URA.RU источники, близкие к главе региона. Они уточнили, что 26 марта в законодательное собрание будет внесена соответствующая поправка.

«В Прикамье решили быть в тренде, показывают, что расширяют демократические институты. Для этого [глава краевой избирательной комиссии Игорь] Вагин внесет поправку, которая позволит самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах», — сообщил URA.RU инсайдер.

Другой собеседник агентства сообщил, что Махонин в связи с этим будет участвовать в выборах в статусе самовыдвиженца. «Думаю, как только депутаты поддержат изменения, Махонин официально объявит о своем участии в выборах», — добавил источник URA.RU. Собеседник считает, что так Махонин покажет свою независимость от политических сил региона. Этап сбора подписей он попытается обернуть в свою пользу — сборщики будут адресно доносить до людей основные посылы его программы.

В пресс-службах краевой избирательной комиссии и администрации губернатора отказались комментировать данную информацию.

Махонин в 2016 году участвовал в выборах депутатов Госдумы от партии «Яблоко», но не являлся ее членом. После назначения его на должность врио губернатора Пермского края он не комментировал возможное участие в выборах. Руководство пермского отделения «Единой России» ранее заявило, что поддержит Махонина и не будет выдвигать своего кандидата, если врио примет решение не участвовать в выборах от их партии.

Махонин был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года. Предыдущий глава региона Максим Решетников в середине января возглавил министерство экономического развития России. Нового губернатора пермяки выберут 13 сентября в единый день голосования.