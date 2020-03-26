Так выглядит вход в отель Петра Конарева в Италии Фото: booking.com

У советника мэра Челябинска Петра Конарева обнаружился бизнес в Италии. Он владеет отелем в курортном городе Монтекатини-Терме в регионе Тоскана и имеет официальную регистрацию там же, передает корреспондент URA.RU.

Согласно выписке из официального коммерческого реестра Италии, челябинцы Петр Конарев и Андрей Полгородник в 2014 году приобрели компанию, которая владеет гостиницей «Cavallina Bianca Hotel» (отель «Белая лошадь»). После этого фирму переименовали в «Peter Group di Filatov Andrei & C. S.A.S.». Конарев приобрел долю номиналом в 5940 евро в уставном капитале этой компании за 675 000 евро. Полгородник получил долю в 60 евро в уставном капитале, заплатив 75 000 евро. В 2018 году последнего сменил Андрей Филатов, младший партнер Конарева по бизнесу.

Сверху указана регистрация Петра Конарева в Италии, а затем информация о приобретении доли номиналом в 5400 евро за 675 000 евро (позднее он ее довел до 5940 евро)

Отель с рестораном и летним кафе открыт в 2008 году и расположен в городе Монтекатини-Терме (провинция Пистоя) по улице Монтебелло, 24. Сейчас он закрыт на ремонт. Город Монтекатини-Терме — известный итальянский спа-курорт с населением чуть больше 21 тыс. человек.

Согласно документам, Конарев живет в Челябинске в элитном поселке Тарасовка. Однако в Италии у него есть официальная регистрация в коммуне Монсуммано Терме по улице Рисорджименто, недалеко от гостиницы.

«Полгородник — челябинец. Он много лет назад продал свою долю в одной из крупнейших торговых сетей города и переехал в Италию. Конарев летает в Италию по бизнесу, они общаются. Полгородник помогал Конареву купить фирму, владеющую отелем, некоторое время был директором гостиницы. А с Филатовым Конарев знаком с детства — они вместе жили на АМЗ. У них был совместный бизнес — торговый дом „Конкорд“, где они продавали часы и сдавали недвижимость в аренду. Занимались строительством. Несколько раз расходились и сходились», — рассказал URA.RU один из бизнесменов, знакомый с Конаревым.

Петр Конарев не видит ничего странного в том, что советник мэра владеет зарубежным бизнесом и имеет регистрацию в Италии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным СБИС, Филатов также возглавляет зарегистрированное в Челябинске ООО «Юламановское» (охотхозяйство) Конарева. А с 20 февраля назначен директором ООО «Парк развлечений», принадлежащего семье советника мэра. Связаться с Филатовым не удалось.

Конарев ничего зазорного в зарубежном бизнесе и регистрации в Италии не видит. «Не скрываю, что являюсь владельцем отеля. Я же не чиновник. Зарплату в мэрии не получаю. Весь мой бизнес задекларирован. К сожалению, у нас в стране защита частных интересов не работает», — сказал он. В пресс-службе мэрии обещали дать комментарий позднее.

Конарев в начале 2000-х руководил парком Гагарина в Челябинске. Работал в областном минстрое. С 2006 по 2010 год был вице-мэром Челябинска по экономике. В августе 2019 года назначен советником мэра Натальи Котовой.

Поэтажная схема отеля Фото: booking.com

Летнее кафе у входа Фото: booking.com

Так выглядит ресторан Фото: booking.com