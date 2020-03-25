Свердловских полицейских не снабдили средствами защиты для работы с носителями коронавируса

По домам самоизолированных туристов полицейские начали разносить памятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По поручению управления Роспотребнадзора по Свердловской области полицейские начали проверки, как самоизолированные соблюдают режим карантина. При этом жизнь и здоровье самих полицейских подвергается риску, так как им не выдали средства защиты.

«Сегодня к моим родителям в Нижней Туре пришли двое полицейских, принесли под подпись памятку, как себя вести самоизолированным. При этом, увидев маму в маске и узнав, что она недавно приехала из-за границы, полицейские испугались, так как сами средств защиты не имеют, а на двухнедельный карантин их никто не пустит. Они сейчас обходят по списку вернувшихся туристов. Почему-то я была в том списке Нижней Туры, и они искали меня в квартире родителей, хотя я уже 18 лет как прописана и живу в Екатеринбурге. Екатеринбургский адрес я указала во всех службах, когда сама уходила на карантин. Так совпало, что мама тоже была за границей, но ее в том списке не было», — рассказала читательница URA.RU.

В Роспотребнадзоре посоветовали обращаться за комментариями на горячую линию по коронавирусу. В департаменте информполитики губернатора сообщили, что «вопрос нехватки средств индивидуальной защиты для правоохранителей на сегодняшнем заседании оперативного штаба не рассматривался». Но уточнили, что полицейские, наряду с врачами и волонтерами, определены как приоритетная категория для обеспечения этими средствами.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что уже довел до руководства информацию об этом инциденте. «Уже назначена проверка на предмет соответствия действительности изложенных сведений, а также наличия или отсутствия нарушений в действиях полицейских территориального ОВД, и принятия необходимых мер реагирования. Со своей стороны отмечу, что по достигнутой с Роспотребнадзором договоренности, представители МВД оказывают содействие санитарным врачам при обязательном условии выделения стражам порядка индивидуальных средств защиты. Без таких средств полицейские не должны работать, чтобы не подвергать возможной опасности как себя, так и родственников, свои коллективы», — прокомментировал ситуацию Валерий Горелых.