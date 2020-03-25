Тюменские застройщики из-за коронавируса мирятся с риелторами

Из-за коронавируса застройщикам и риелторам пришлось искать компромиссы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Тюменским строительным компаниям, которые последние пару лет пытались уйти от услуг риелторов и развивать собственные отделы продаж, в изменившихся условиях рынка приходится возвращаться к прежней модели отношений. Это происходит из-за мер по противодействию коронавирусу — застройщики ограничивают доступ в свои офисы и вынуждены обращаться к посредникам для ведения сделок. Об этом URA.RU сообщил эксперт тюменского рынка недвижимости и директор компании UP сonsAllt Андрей Панасюк.

«Отношения между застройщиками и риелторами постепенно теплеют. Часть компаний уже повысили сниженный ранее риелторский процент, другие снова приглашают посредников работать на их стройках», — рассказал он. При этом полноценного перехода на онлайн-продажи не получилось — покупатели, несмотря на угрозу распространения коронавируса, предпочитают перед покупкой лично посетить объект.

Как рассказали в компании «Этажи», тенденция возвращения к риелторам действительно возникла на рынке в последнее время. «Мы отмечаем интерес застройщиков к профпродажам их объектов недвижимости», — сообщил директор компании Ильдар Хусаинов. Однако, по его мнению, это связано с тем, что летом ожидается существенное снижение покупательского спроса.

Как отмечают источники агентства, это может привести к небольшому росту цен на недвижимость. «Впрочем, подорожание квадратного метра ожидается в любом случае — поскольку себестоимость стройматериалов из-за роста курсов выросла на 10—13 процентов», — передает инсайдер. По его мнению, число сделок сотрудничеством с риелторами строительные компании не увеличат, однако смогут сохранить этот показатель на прежнем уровне.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские застройщики стали отказываться от взаимодействия с риелторскими агентствами из-за высокого процента, который те брали за сделки. После этого риелторы блокировали работу с несколькими крупными строительными компаниями.