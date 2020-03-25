После спецзаявления Путина российские элиты откажутся от вывода денег в офшоры

Выводить доходы за границу станет сложнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предложенные президентом Владимиром Путиным меры для борьбы с коронавирусом развивают ряд социальных поправок в Конституцию. В частности, речь идет о продолжении курса на национализацию элиты, которая может отказаться от вывода средств из страны, рассказали URA.RU эксперты.

Пандемический кризис стал триггером уже запланированных действий экономического характера, которые прямо вытекают из социального пакета поправок в Конституцию, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Большая часть тех мер, о которых сегодня говорил президент (налоговая нагрузка на вывод капитала из страны, снижение налогов для малого и среднего бизнеса, поощрение работодателей) прямо вытекают из духа социальных поправок», — подчеркнул эксперт.

Мартынов обратил внимание на предложение Путина обложить 15-процентным налогом тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов из России на зарубежные счета: «В конституционных поправках идет речь о национализации элит, а сегодняшнее обращение президента Путина это развивает. Возможно, кто-то откажется от практики вывода на зарубежные счета своих дивидендов».

Президент опирается на объективные данные и видит максимально полную картину уровня заболеваемости коронавирусом в стране, отметил гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его словам, именно этим можно объяснить, что Владимир Путин решил выступить с обращением к нации сегодня, 25 марта. Эксперт убежден, что активные действия властей нужны, чтобы не допустить итальянского или китайского сценариев развития эпидемии в стране.

Общая численность зараженных коронавирусом в России на 25 марта составляет 666 человек. За сутки выявлено 163 новых случаев заражения. Число заболевших в мире превысило уже 400 тысяч человек.