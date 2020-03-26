Минтруд готовит документы для повышения пособия по безработице

На сегодняшний день максимальный размер пособия по безработице составляет — восемь тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пособие по безработице россиян в ближайшее время будет повышено до минимального размера оплаты труда. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Мы сейчас подготовим всю нормативно-правовую базу и увеличим этот размер до 12130 рублей», — сказал Котяков. Он уточнил, что на сегодняшний день максимальный размер пособия по безработице составляет — восемь тысяч рублей, минимальный — 1,5 тысячи рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что граждане, которые лишились работы из-за вводимых мер по нераспространению коронавируса, государство поддержит повышением пособия по безработице.

По данным на 25 марта, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в России составляет 658 человек.