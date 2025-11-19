Эксперт раскрыла, как получить доплату за 25 лет стажа
Для получения надбавки необходимо предъявить в Социальный фонд соответствующие документы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В России сотрудники некоторых отраслей могут получать дополнительные выплаты за длительный стаж работы от 25 лет и более. Право на надбавки имеют пожарные, спасатели, работники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданских судов. Об этом рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.
«Доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда. В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости», — рассказала Горелкина агентству «Прайм».
С 1 ноября 2025 года три категории российских пенсионеров начали получать повышенные выплаты. Увеличение затронуло граждан, достигших 80-летнего возраста, работников угольной промышленности, а также членов летных экипажей гражданской авиации. Дополнительные выплаты за длительный стаж работы являются еще одной мерой поддержки сотрудников ключевых отраслей и направлены на сохранение кадрового состава.
