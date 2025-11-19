Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Выплаты и пенсии

Эксперт раскрыла, как получить доплату за 25 лет стажа

Горелкина: доплату за 25 лет стажа дают в ряде отраслей и компаний России
20 ноября 2025 в 04:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Для получения надбавки необходимо предъявить в Социальный фонд соответствующие документы

Для получения надбавки необходимо предъявить в Социальный фонд соответствующие документы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России сотрудники некоторых отраслей могут получать дополнительные выплаты за длительный стаж работы от 25 лет и более. Право на надбавки имеют пожарные, спасатели, работники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданских судов. Об этом рассказала заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

«Доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда. В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости», — рассказала Горелкина агентству «Прайм».

С 1 ноября 2025 года три категории российских пенсионеров начали получать повышенные выплаты. Увеличение затронуло граждан, достигших 80-летнего возраста, работников угольной промышленности, а также членов летных экипажей гражданской авиации. Дополнительные выплаты за длительный стаж работы являются еще одной мерой поддержки сотрудников ключевых отраслей и направлены на сохранение кадрового состава.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал