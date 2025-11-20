Последняя рабочая неделя этого года станет двухдневной

Последняя рабочая неделя этого года будет сокращенной Фото: Роман Наумов © URA.RU

Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня — понедельник и вторник. Об этом сообщил доцент кафедры гражданского права юридического института РУДН Петр Петкилев.

«Праздничное воскресенье, 5 января, было перенесено на среду, 31 декабря. После наступают первые праздничные дни 2026 года — новогодние каникулы. Это значит, что последняя рабочая неделя будет включать в себя только два рабочих дня: понедельник и вторник», — пояснил Петкилев РИА Новости.

Регионы России вправе вводить дополнительные дни отдыха с учетом религиозных праздников или других важных дат. Эксперт также напомнил работодателям, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не может служить основанием для снижения зарплаты работникам.

