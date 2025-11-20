Последняя рабочая неделя этого года станет двухдневной
Последняя рабочая неделя этого года будет сокращенной
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня — понедельник и вторник. Об этом сообщил доцент кафедры гражданского права юридического института РУДН Петр Петкилев.
«Праздничное воскресенье, 5 января, было перенесено на среду, 31 декабря. После наступают первые праздничные дни 2026 года — новогодние каникулы. Это значит, что последняя рабочая неделя будет включать в себя только два рабочих дня: понедельник и вторник», — пояснил Петкилев РИА Новости.
Регионы России вправе вводить дополнительные дни отдыха с учетом религиозных праздников или других важных дат. Эксперт также напомнил работодателям, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не может служить основанием для снижения зарплаты работникам.
Ранее стало известно, что в предстоящие новогодние праздники 2025-2026 годов россиян ожидают самые длинные каникулы за последние 12 лет. Общий отдых продлится 12 дней, а на работу граждане выйдут только 12 января.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.