Азаров: Зеленский пойдет на отставку Ермака за неимением выбора

Зеленскому ради сохранения власти придется пойти на отставку главы своего офиса Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на отставку главы своего офиса Андрея Ермака, чтобы сохранить власть и видимость борьбы с коррупцией. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«По Ермаку — твердое убеждение, что у Зеленского просто другого выхода нет. Ему надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального», — заявил бывший премьер-министр в интервью ТАСС.

Оппозиционные депутаты и общественные деятели на фоне скандала начали требовать не только отставки Ермака, но и переформатирования всего правительства и офиса президента. Они поднимают вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы самого Зеленского и его окружения.

