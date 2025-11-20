Овечкин вновь обновил рекорд НХЛ и забил 904-ю шайбу

Российский хоккеист Александр Овечкин обновил главный снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги. В матче за «Вашингтон Кэпиталз» против «Эдмонтон Ойлерз» нападающий забросил свою 904-ю шайбу в карьере.

» Овечкин забросил 904-ю шайбу в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Так 40-летний хоккеист еще больше упрочил свое лидерство в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, превзойдя предыдущее достижение Уэйна Гретцки», — сообщает РИА Новости.

В начале ноября Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги, забросив 900-й гол в регулярных чемпионатах. Путь Овечкина к абсолютному рекорду начался 5 октября 2005 года в дебютном матче против «Коламбуса», когда он оформил дубль. С тех пор российский хоккеист методично двигался к вершине, преодолевая одну юбилейную отметку за другой.