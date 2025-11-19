Ульяновская авиагавань временно прекратила работу
Аэропорт Ульяновска приостановил выполнение рейсов
20 ноября 2025 в 04:38
Один из приволжских аэропортов ввел ограничения
Фото: Илья Московец © URA.RU
В аэропорту Приволжья ввели временный запрет на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты УЛЬЯНОВСК (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ведомства Артем Кореняко.
