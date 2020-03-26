Российский Су-27 упал в Черное море

Инцидент произошел во время проведения плановых полетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полётов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — пишет РИА «Новости». В настоящий момент идут поиски летчика упавшего самолета. Выясняются подробности происшествия.