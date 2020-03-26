25 марта 2020

Российский Су-27 упал в Черное море

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел во время проведения плановых полетовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полётов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — пишет РИА «Новости». В настоящий момент идут поиски летчика упавшего самолета. Выясняются подробности происшествия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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