25 марта 2020

ВОЗ: меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом недостаточны

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Ситуация в аэропорту Кольцово в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, коронавирус
Проводимые антивирусные мероприятия должны быть более точными и целенаправленными, считает ГебрейесусФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Меры по самоизоляции населения для прекращения COVID-19 нового вида недостаточны. Об этом журналистам рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Просьбы к людям оставаться дома и прекращение перемещения населения дают время для снижения давления на системы здравоохранения», — сказал он, добавив, что «сами по себе» меры не приведут к победе над пандемией.

По словам Гебрейесуса, нужны «агрессивные меры» по выявлению, изолированию и лечению зараженных. Он уточнил, проводимые антивирусные мероприятия должны быть более точными и целенаправленными.

По последним данным, всего в мире заражены более 430 тысяч человек, число жертв превысило 20 тысяч, увеличившись вдвое с 20 марта. Общая численность зараженных коронавирусом в России на 25 марта составляет 666 человек. За сутки в стране выявлено 163 новых случаев заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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