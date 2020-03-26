ВОЗ: меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом недостаточны

Проводимые антивирусные мероприятия должны быть более точными и целенаправленными, считает Гебрейесус Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меры по самоизоляции населения для прекращения COVID-19 нового вида недостаточны. Об этом журналистам рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Просьбы к людям оставаться дома и прекращение перемещения населения дают время для снижения давления на системы здравоохранения», — сказал он, добавив, что «сами по себе» меры не приведут к победе над пандемией.

По словам Гебрейесуса, нужны «агрессивные меры» по выявлению, изолированию и лечению зараженных. Он уточнил, проводимые антивирусные мероприятия должны быть более точными и целенаправленными.

По последним данным, всего в мире заражены более 430 тысяч человек, число жертв превысило 20 тысяч, увеличившись вдвое с 20 марта. Общая численность зараженных коронавирусом в России на 25 марта составляет 666 человек. За сутки в стране выявлено 163 новых случаев заражения.