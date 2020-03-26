25 марта 2020

Правительство РФ обсудит поправки, повышающие эффективность действий в борьбе с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое совещание по ИННОПРОМ-2015. Екатеринбург, белявский аркадий, копытов михаил, соболев андрей, герб, мисюра андрей, кабмин, министры СО
Также Кабмин рассмотрит вопрос вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации ЧСФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство России обсудит законопроект, который направлен на повышение эффективности действий в борьбе с распространением коронавируса. В повестку включен также проект транспортной стратегии России до 2035 года и другие вопросы.

«Один из пунктов повестки отведен под законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС», — пишет ТАСС. Кабмин считает, что реализация закона заметно повысит эффективность действий правительства в борьбе с пандемией.

Общая численность зараженных коронавирусом в России на 25 марта составляет 666 человек. За сутки выявлено 163 новых случаев заражения. Число заболевших в мире превысило уже 400 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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