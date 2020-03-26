По непонятным причинам долг за свет составил 70 тысяч рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Нижнем Тагиле в поселке Синегорский многодетная мать Варвара Хорошавина с внуками осталась без света из-за долгов. Семья регулярно подавала показания электросчетчиков в энергосбытовую компанию и оплачивала счета по возможности. Но по непонятным причинам долг за свет составил 70 тысяч рублей.

«У меня на руках судебное решение по имеющемуся долгу в 9 000 рублей! Откуда 70 тысяч взялось?! Я ездила в компанию, но там со мной общались очень некультурно и не смогли объяснить, откуда у нас такой огромный долг образовался. Стали угрожать, что детей отберут, если я буду разбираться», — рассказала Хорошавина. По ее словам, восьмерым детям полтора месяца приходится делать уроки при свечах. Кроме того, женщину беспокоит, что они мерзнут в таких условиях.

Положением семьи уже заинтересовалась инспекция по делам несовершеннолетних одного из подразделений Нижнего Тагила. Они должны будут обсуждать вопрос на комиссии о судьбе детей семьи Хорошавиных.

Ранее без света и тепла осталась семья с маленькими детьми в Пермском крае. Управляющая компания без предупреждения обесточила их квартиру, которая отапливается от электричества.