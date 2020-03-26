Частная лаборатория «Хеликс» начнет тестировать екатеринбуржцев на коронавирус

Срок выполнения теста будет составлять 1 сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге с 26 марта частная лаборатория «Хеликс» запустит скрининговое тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

«Запись будет организована через контакт-центр, чтобы принимать пациентов каждые 10-15 минут. Стоимость исследования 600 рублей без взятия биоматериала», — рассказали в лаборатории. Чтобы пройти проверку, екатеринбуржцам придётся ответить на несколько вопросов. Медики поинтересуются о зарубежных поездках, совершённых за последние две недели, и контакте с людьми, которые побывали в странах с неблагоприятной коронавирусной ситуацией.

Кроме того, при входе в диагностический центр врачи дистанционно измерят температуру посетителей. Срок выполнения теста будет составлять 1 сутки. Отмечается. что исследования будут проводиться также в Москве и Санкт-Петербурге. Позже появится возможность сдать анализ в других городах.

Общая численность зараженных коронавирусом в России на 25 марта составляет 666 человек. За сутки выявлено 163 новых случаев заражения. Число заболевших в мире превысило уже 400 тысяч человек.