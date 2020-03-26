Служебные собаки стали любимцами публики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сургутские полицейские собаки снялись в многосерийном триллере про мошенников, который выкладывается в соцсетях. О необычной пиар-акции URA.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.

В Югре с начала года злоумышленникам удалось снять порядка 80 миллионов рублей с банковских карт жителей. Полицейским пришлось искать новые форматы донесения этой информации до широкой аудитории. «Обычные пресс-релизы уже не вызывали никакого отклика у населения. Поэтому мы решили снять серию роликов про разные преступные схемы, где главную роль исполнили бы собаки кинологической службы», — рассказали в пресс-службе сургутской полиции.

В аккаунтах сургутской полиции в соцсетях уже появилось два ролика, посвященные этой теме. Первая серия с немецкой овчаркой в главной роли уже набрала больше 80 тысяч просмотров. Второй ролик только появился в аккаунтах сургутской полиции. «Мы планируем и впредь использовать подобные форматы для информирования жителях о тех или иных преступлениях, потому что видим интерес к такому контенту», — добавили в пресс-службе сургутского УМВД.