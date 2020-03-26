Пермские заводы, выпускающие «Смерчи» и «Грады», меняют руководителей

В двух дочерних компаниях ПАО «Мотовилихинские заводы» с 26 марта работают новые руководители, сообщил URA.RU источник, близкий к Ростеху. Главой ЗАО «Специальное конструкторское бюро» назначен Ринат Идрисов, а руководителем ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» — Сергей Дядькин.
«Алексей Анохин покинул пост управляющего директора ПАО „Мотовилихинские заводы“. С 26 марта 2020 года обязанности руководителя военного дивизиона (ЗАО „СКБ“) будет исполнять Ринат Идрисов, занимающий пост генерального директор НПП „Старт“. Руководителем гражданского дивизиона группы предприятий станет Сергей Дядькин, ранее занимавший должность первого заместителя директора „МГМ“», — сообщил URA.RU инсайдер.
Отмечается, что новым руководителям предстоит снизить производственные затраты и повысить эффективность операционной деятельности. Причиной увольнения Анохина стал тот факт, что он не смог с 2017 года вывести предприятия на безубыточный уровень.
URA.RU направило запрос в пресс-службы ГК Ростех (является основным кредитором заводов) и ПАО «Мотовилихинские заводы» с просьбой прокомментировать ситуацию.
URA.RU рассказывало, что решение об увольнении Анохина было принято еще в середине февраля 2020 года. Также в марте совет директоров принял решение сменить конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы».
«Мотовилихинские заводы» — старейшее предприятие Урала. Датой их основания является 1736 год. Продукцию гражданского назначения выпускает ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», военного — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (производит системы залпового огня «Град», «Смерч», «Торнадо»).