Один из богатейших депутатов Ямала сдал мандат и покидает округ

Депутат заксобрания ЯНАО Сергей Соловьев сложил свои полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Место одного из самых богатых (его доход в 2019 году составил 99,6 миллиона рублей — ред.) депутатов заксобрания ЯНАО Сергея Соловьева, который также является топ-менеджером «НОВАТЭКа» стало свободным. Депутат попросил о досрочном прекращении своих полномочий, сообщил спикер окружного парламента Сергей Ямкин во время очередного заседания.

«Поступило заявление от депутата Соловьева Сергея Геннадьевича. Он пошел на повышение, поэтому невозможно его участие в заседаниях. Он написал заявление. На самом деле жаль, что покидает [окружной парламент], но таково было решение», — сообщил Ямкин.

Получить оперативный комментарий от Соловьева не удалось. В его приемной сообщили, что депутат находится в Москве и не сможет ответить на вопросы журналистов агентства. Был направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Источники агентства сообщают, что сегодняшние события не сыграют ни позитивной, ни негативной роли в работе регионального парламента. «В любом случае „Единая Россия“ (Соловьев являлся членом фракции в заскобрании — ред.), по сути, уже начала избирательную кампанию, запустив предварительное голосование. До выборов в сентябре, а соответственно, и нового состава депутатов осталось всего лишь 3-4 заседания. Но уход Соловьева значит возможное появление новых имен в ямальской политике», — отметил источник в политических кругах Ямала.

В региональном отделении «Единой России» получить оперативный комментарий не удалось. Там попросили время на подготовку ответа.

В сентябре 2020 года на Ямале состоятся выборы депутатов заксобрания седьмого созыва. На данный момент «Единая Россия» владеет большинством мандатов в окружном парламенте.