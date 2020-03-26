За сутки на самоизоляцию из-за коронавируса отправили сотни пермяков

За сутки число пермяков, находящихся на самоизоляции, увеличилось на 509 человек, сообщает региональный оперативный штаб. По состоянию на 26 марта на карантине в общей сложности находится 3030 человек.
«В больницах с симптомами ОРВИ — 46 человек, на самоизоляции дома без ОРВИ — 3030», — сообщает оперативный штаб. Там уточняют, что число подтвержденных фактов заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае осталось на прежнем уровне — пять человек.
По состоянию на 25 марта на карантине находился 2521 человек, а симптомы ОРВИ были у 39 (24 марта — 1916 и 32 человека, соответственно). На самоизоляции в первую очередь находятся люди, которые в последние две недели вернулись в регион из заграницы.
В Пермском крае с 15 марта действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. С 20 марта введен запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек. С 27 марта запрещена работа торговых центров, фитнес-залов и кинотеатров.
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