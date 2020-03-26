25 марта 2020

Югорским родителям грозят штрафы за гуляющих с насморком детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, торговый центр, бутики, тц мега
Речь идет в первую очередь о детях, которых заметят в торговых центрахФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО родители, чьи дети нарушают условия карантина, могут получить штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. С таким предложением выступили власти Нижневартовска, о чем URA.RU сообщил заместитель главы города Николай Лукаш.

«Сейчас прорабатывается вопрос о привлечении к административной ответственности тех родителей, чьи дети с признаками ОРВИ будут находиться в общественном месте», — объяснил чиновник.

В администрации города добавили, что основная цель рекомендации — предупреждение несовершеннолетних о необходимости соблюдения профилактических мер на фоне распространение коронавирусной инфекции. Вместе с сотрудниками городской комиссии по делам несовершеннолетних, полицейскими и родительскими патрулями власть будет следить за тем, гуляют ли дети по торговым центрам, находятся ли в кафе и развлекательных учреждениях.

Аналогичные меры введены в Сургутском районе. «Призываем родителей ограничить детям доступ в ТЦ, кинотеатры, а также советуем, чтобы они не пользовались общественным транспортом. Пока это только рекомендация», — объяснила директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова. По информации агентства, подобные рекомендации в том или ином виде обсуждаются в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова поручила проработать вопрос о введении ограничений в работу торговых центров по количеству посетителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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