Forbes подсчитал, сколько Россия соберет за счет налога на банковские вклады

Общий объемов вкладов, подлежащих налогообложению, составит около 16,8 триллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Обложение процентов по крупным вкладам подоходным налогом принесет в бюджет России до 113 миллиардов рублей. Об этом сообщает журнал Forbes.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести 13%-процентный налог на процентные доходы с банковских вкладов. Позднее эксперты оценили Национального рейтингового агентства оценили такую инициативу, передает телеканал 360.

Как заявил Путин, новая мера затронет около 1% вкладчиков. Однако если посмотреть на этой с точки зрения банковской системы, мера затронет более половины всех вкладов, пишет издание. По данным ACB, в начале 2020 года на вклады от одного миллиона приходилось 55% совокупного объема вкладов россиян. По данным ЦБ, на начало года, жители России хранили в банках на депозитах 30,55 триллиона рублей. «Таким образом, общий объем крупных подлежащих налогообложению вкладов составляет около 16,8 трлн рублей», — пишет Forbes.

Отмечается, что сейчас проценты с банковских депозитов облагаются налогом, только если ставка превышает ключевую на 5 процентных пунктов, либо больше. При этом пока не ясно, как будут определять тех, кто хранит миллион рублей на депозитах в нескольких банках. Для произведения межбанковских расчетов нужно создать единую базу данных, которая должна быть хорошо защищена и не нарушать конкуренцию между ними.

Кроме того, по мнению старшего кредитного специалиста банковской группы Moody’s Ольги Ульяновой, для введения нового налога нужно будет изменить Налоговый кодекс. Также по действующему законодательству, любые налоги, ухудшающие положение налогоплательщика, должны вводиться не ранее 1 января года, следующего за изменением, то есть 1 января 2021 года. При этом предложение президента можно трактовать не как новый налог, а как расширение налоговой базы для существующего сегодня налога на превышение дохода по вкладам. В таком случае изменения можно ввести раньше, отметила Ульянова.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с телеобращение к гражданам России в связи с распространением коронавируса и ухудшением экономической ситуации. Путин предложил ряд мер поддержки гражданам, включая налоговые каникулы и дополнительные выплаты семьям, передает RT.