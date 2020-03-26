Заявки свердловских городов поступили в администрацию президента 25 марта Фото: Антон Белицкий

В администрацию президента поступили заявки Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести», рассказал источник URA.RU, знакомый с ходом конкурсной процедуры. По данным агентства, свердловские города стали первыми, кто подал необходимые для присвоения статуса документы. Заявки были сданы 25 марта. Ранее их одобрили эксперты Российской академии наук.

Ходатайства свердловских городов о присвоении почетного звания, включающие сами заявки и заключение РАН по ним, рассмотрит оргкомитет «Победа». Ожидается, что звание будет присвоено президентом РФ Владимиром Путиным нескольким российским городам в канун 1 мая. При этом ранее источники агентства отмечали, что в этом году звания «Город трудовой доблести» удостоится лишь один из трех свердловских городов.

В этой связи предполагается, что основная борьба за спецстатус развернется между Нижним Тагилом и Екатеринбургом: главы этих городов — Владислав Пинаев и Александр Высокинский — лично участвовали в подготовке документов. При этом известно, что заявку Каменска-Уральского продвигает глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, а Нижнего Тагила — госкорпорация Ростех, куда входит «Уралвагонзавод». Екатеринбург лишен поддержки крупных лоббистов.

На звание «Город трудовой доблести» претендуют несколько десятков городов, в числе которых — Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Челябинск и Пермь. Заключения по ним эксперты РАН пока не подготовили. Собеседники URA.RU объясняют конкуренцию тем, что город, удостаивающийся звания, повышает свои шансы на финансовую поддержку со стороны федерации.