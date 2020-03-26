В Екатеринбурге уволен главврач крупной больницы после смерти женщины в коридоре

Семен Хмельникер лишился должности после смерти пациентки Фото: сайт ЦГБ № 20

В Екатеринбурге уволен главврач одной из крупнейших больниц города — ЦГБ № 20. Увольнение главврача Семена Хмельникера связано со смертью пациентки Надежды Богдановой, сообщил URA.RU источник в медицинских кругах.

«Подписан приказ об увольнении Хмельникера. Формалный повод — смерть пациентки Богдановой, которую перевели из палаты в коридор», — сообщил инсайдер.

В Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга пообещали предоставить комментарий позже.

Скандал в ЦГБ № 20 разгорелся в начале марта. Как сообщало URA.RU в больницу поступила 30-летняя Надежда Богданова. В палате она начала кричать и медики, заподозрив у женщины психическое расстройство, перевели ее в коридор, чтобы она не мешала другим пациентам. Там ей поставили укол снотворного, и вскоре женщина умерла. Вскрытие показало, что женщина умерла от токсического воздействия препарата, то есть, вероятнее всего, от передозировки успокоительного. По факту смерти пациентки была организована проверка Управлением здравоохранения Екатеринбурга, а также в Следственном комитете.

Сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Семен Хмельникер считается в Екатеринбурге одним из лучших специалистов, ранее он возглавлял сосудистый Центр в ГКБ № 14. Однако у него начались проблемы после перехода на административную работу. Ранее URA.RU сообщало о том, что появилось коллективное письмо врачей ЦГБ №20. В тексте утверждалось, что из-за неумелого управления Хмельникера медицинское учреждение оказалось на грани закрытия.