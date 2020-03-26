25 марта 2020

В Екатеринбурге из-за коронавируса закроют все торговые центры и рестораны. Даты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, торговый центр, люди, эскалатор, вид сверху
Предполагается, что торговые центры не будут работать с 30 мартаФото: Алексей Ярославцев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На следующей неделе, с 30 марта по 5 апреля, в Екатеринбурге будут закрыты все торговые центры и рестораны. Об этом, по словам телеведущего Евгения Енина, в интервью ОТВ, которое выйдет позже, рассказал мэр Александр Высокинский. При этом соответствующее распоряжение пока не подготовлено, уточнили в пресс-службе мэрии.

«Интервью с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским покажем в 19.07 (Инфошоу) и в 22.30. В качестве тизера — на следующей неделе в городе будут работать только организации, связанные с жизнеобеспечением. Рестораны, ТЦ и все такое прочее на клюшку», — написал Енин на своей странице в Facebook.

На момент публикации получить комментарий самого Высокинского не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Представитель общества «Малышева, 73» (владелец ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж») Илья Клюжин в разговоре с URA.RU заявил, что никаких документов по этому поводу торговые центры не получали.

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Накануне Высокинский заявлял URA.RU, что решение о закрытии ТЦ будет принято «по ситуации». «Торговые центры — это центры притяжения. Мы сегодня отдельно работаем, чтобы детки у нас, кто находится на дистанционном обучении, не проводили время в ТРЦ. Дальше будем смотреть по ситуации», — говорил глава города.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, и попросил россиян оставаться дома в эти дни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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