25 марта 2020

В Свердловской области еще семь подтвержденных случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, лаборатория, пробирки, анализы, проверка на вирусы
Новую статистику опубликовал федеральный РоспотребнадзорФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области официально подтверждены еще семь новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Таким образом общее число свердловских пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-2019, находящиеся в ГКБ №40 Екатеринбурга — 20 человек.

Новые статистические данные опубликовал также федеральный Роспотребнадзор. Согласно его сообщению, в России за минувшие сутки выявлено 182 новых случая коронавируса (всего в стране на данный момент — 840 заболевших).

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Китае в конце декабря прошлого года. На 26 марта в мире подтверждено более 476 625 случаев заражения коронавирусом, число погибших — 21 443 человек. В России все регионы ввели режимы повышенной готовности, в том числе Свердловская область. После выступления президента РФ Владимира Путина 25 марта в стране предпринимаются беспрецедентные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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