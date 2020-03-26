В Свердловской области еще семь подтвержденных случаев коронавируса

В Свердловской области официально подтверждены еще семь новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Таким образом общее число свердловских пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-2019, находящиеся в ГКБ №40 Екатеринбурга — 20 человек.
Новые статистические данные опубликовал также федеральный Роспотребнадзор. Согласно его сообщению, в России за минувшие сутки выявлено 182 новых случая коронавируса (всего в стране на данный момент — 840 заболевших).
Первый случай коронавируса был зафиксирован в Китае в конце декабря прошлого года. На 26 марта в мире подтверждено более 476 625 случаев заражения коронавирусом, число погибших — 21 443 человек. В России все регионы ввели режимы повышенной готовности, в том числе Свердловская область. После выступления президента РФ Владимира Путина 25 марта в стране предпринимаются беспрецедентные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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