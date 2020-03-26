В Крыму задержали подозреваемых в похищении челябинского бизнесмена

Подозреваемые в похищении челябинского предпринимателя Семена Тютюева задержаны в Крыму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики задержали в Крыму троих подозреваемых в похищении челябинского предпринимателя Семена Тютюева. Сам он встал на их защиту и утверждает, что его удерживали по ошибке, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В крыму задержаны трое подозреваемых в похищении Тютюева. Сам он занял странную позицию — говорит, что его якобы похитили и удерживали по ошибке. Рассматривается версия об инсценировке похищения — он мог скрыться от кредиторов», — сказал собеседник.

Инсайдер уточнил, что следователи переквалифицировали возбужденное после исчезновения Тютюева уголовное дело с «убийства» (ст. 105 УК РФ) на «похищение человека» (ст. 126 УК РФ). В пресс-службе следственного управления СКР по региону обещали дать комментарий позднее.

Тютюев бесследно исчез 21 февраля. По словам жены 30-летнего мужчины, в полночь он ушел в гипермаркет «Лента» за питательной смесью для ребенка и пропал. Записи камер видеонаблюдения показали, что он вернулся из магазина, положил покупки в автомобиль, затем сел в другую машину, чей водитель купил в гипермаркете энергетики, перчатки и скотч. Следственный комитет завел дело об убийстве. Родные Тютюева объявили награду за информацию об его местонахождении. Мужчину искали волонтеры. 6 марта Тютюев прилетел в Челябинск. В аэропорту его задержали сотрудники уголовного розыска.

Предприниматель баллотировался в 2019 году в Тракторозаводский райсовет в связке с Александром Воловиком и Евгением Измоденовым и при поддержке депутата Коркинского райсобрания, авторитетного в определенных кругах коммерсанта Дмитрия Маткевича. Они выдвигались против команды бизнесменов Бориса Видгофа и его сына Михаила, но проиграли во всех трех округах.