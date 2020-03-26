В «Единой России» предложили снабжать школьников питанием во время карантина

В партии «Единая Россия» предложили не прекращать обеспечение питанием школьников на время карантина. С такой
Речь идет о школьниках, которые имеют право на получение горячего питания за счет бюджетных средств. На удаленном обучении их предложили обеспечить бесплатными продуктовыми наборами. «Мы предлагаем обеспечить непрерывную поставку школьного питания в условиях дистанционного способа обучения или продленных школьных каникул, предоставив возможность обучающимся или их родителям (законным представителям) получить продуктовый набор в школе и забрать его домой», — пояснила Аршинова. Обращение она направила на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
По мнению депутата, это защитит права и интересы детей, а также поможет избежать сложностей предприятиям-поставщикам питания. «Это особенно значимо для учеников-льготников и их семей: детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей», — подчеркнула она. Аршинова отметила также, что многие предприятия социального питания сегодня оказались в сложном положении.
«Они простаивают, несут издержки, предприятиям нечем возмещать свои расходы из-за сокращения ранее запланированных объемов поставок продукции в школьные столовые, ухудшается их финансовое положение, растут риски банкротства, работники не получают зарплату», — заключила Аршинова.