Уральцы получили новые полномочия в Генпрокуратуре РФ

Приказ Игоря Краснова вступил в силу в среду, 25 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов издал приказ о распределении обязанностей между руководителями надзорного ведомства. Новые обязанности получили сразу несколько силовиков с уральскими корнями.

Вопросы деятельности управления Генпрокуратуры в УрФО закреплены за заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым. Игорь Ткачев родился в Ставропольском крае, с 2006 по 2009 год работал прокурором Республики Дагестан, позже шесть лет возглавлял прокуратуру Оренбургской области, с 2015 по 2018 год — прокуратуру Курганской области. В 2018 году утвержден заместителем генпрокурора РФ. Наделение Ткачева новыми обязанностями означает его утверждение в должности замгенпрокурора в УрФО — этот пост остается вакантным.

Новые полномочия получил также экс-полпред президента в УрФО, замгенпрокурора Николай Винниченко будет курировать вопросы взаимодействия с правительством РФ. В его ведении также деятельность Главного управления международно-правового сотрудничества, управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний и журнал «Законность».

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев продолжит курировать вопросы деятельности управления Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе, главного управления кадров, правового управления, координацию деятельности по мониторингу федерального и регионального законодательства и ряд других вопросов.

URA.RU сообщало, что 25 марта Совет Федерации отправил в отставку заместителя генпрокурора в УрФО Юрия Гулягина. Он был утвержден в должности 25 декабря 2018 года и подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.