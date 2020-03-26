Богатые россияне после обращения Путина будут чаще покупать недвижимость за границей

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Брифинг врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима со СМИ, депутат, бизнесмен, сложенные пальцы, руки
Состоятельных россиян обяжут помогать стране в борьбе с коронавирусомФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Богатые россияне будут активнее скупать недвижимость за рубежом. Этому поспособствует увеличение налоговой нагрузки для состоятельных граждан, предложенное накануне в телеобращении президентом страны Владимиром Путиным.

«После заявления российского лидера стало очевидно, насколько быстро в России могут меняться правила игры, включая затраты на вывод капитала и налоговые выплаты. Данная ситуация пока что позволяет инвестировать, осуществлять иммиграционные планы, которые были у клиентов. Многие состоятельные россияне будут искать за границей „запасные аэродромы“», — говорится в сообщении международной риелторской компании Moscow Sotheby’s International Realty.

Согласно данным аналитиков, среди российских инвесторов особым спросом сейчас пользуется недвижимость в Таиланде, Греции, Португалии, США, а также в Германии и на Кипре. Эксперты уверяют, что закрытие границ никак не повлияет на договоренности: «Есть немало стран, позволяющих провести сделку от начала и до конца, не пересекая эти границы».

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к гражданам из-за пандемии коронавируса. Глава государства объявил о введении ряда мер, направленных на поддержку населения и бизнеса. Среди них — решение обложить все выплаты дивидендов в офшоры налогом в размере 15%. Также президент поручил установить 13% налог на доход от вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги, если они превышают 1 миллион рублей. Путин подчеркнул, что такая мера затронет лишь около 1% вкладчиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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