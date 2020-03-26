ЦБ повысил курс доллара

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Доллар стал дороже почти на рубльФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Банк России установил официальный курс доллара. Стоимость валюты 27 марта составит 78,7223 рубля. Это на 92,9 копейки выше предыдущего показателя. Курс евро увеличился на 1,82 рубля, до 85,9648 рубля за евро.

Падение курса рубля началось после того, как обвалились цены на нефть. Это произошло после выхода России из сделки со странами ОПЕК.

В правительстве РФ отрицают вину в обвале цен на нефть, указывая на «инициативу арабских партнеров». В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали временным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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