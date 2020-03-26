Всемирная организация здравоохранения похвалила Россию за борьбу с коронавирусом

Россия опередила другие страны по подготовленности к распространению коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
«Меры, которые применяет Россия с первого дня, … замечательные», — цитирует ее РИА «Новости». Вуйнович отметила, что российские власти приняли целый комплекс мер и со временем он только расширяется.
По словам Вуйнович, Россия фактически опередила инфекцию своей подготовленностью и идет на шаг впереди эпидемии. В числе принятых мер представитель ВОЗ назвала эпиднадзор и самоизоляцию. «Надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом [в России] будет сохраняться», — отметила она.
По данным портала Coronavirus-monitor, в России на 26 марта зафиксировано 844 случаев заражения Covid-19, погибли двое. Всего в мире 490172 заболевших, скончались 22143 человек. В числе лидеров по смертности — Италия и Испания, сообщает RT.
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