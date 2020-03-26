Два пенсионера в Свердловской области стали жертвами аферистов. Пожилые люди поверили мошенникам и добровольно отдали пять миллионов рублей.
«В Свердловской области полиция зафиксировала два очередных ЧП, связанных с обманом пожилых людей. Жертвами мошенников на этот раз стали женщины 1952 и 1929 годов рождения. Они отдали аферистам пять миллионов рублей», — рассказал URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
По данным Горелых, первая женщина поверила, что за три миллиона рублей экстрасенс вылечит ее внучку. Вторая перечислила более двух миллионов рублей после того, как мошенник, назвавшись банковским работником, попросил по телефону провести финансовую операцию. Напугал тем, что иначе деньги со счета исчезнут.
Валерий Горелых призвал свердловчан позаботиться о своих пожилых родственниках. «Посмотрите внимательно эти два простых ролика, поделитесь ссылками на них со своими родными, друзьями и знакомыми. Соблюдайте простые правила безопасности. Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами, оперативно информируйте представителей МВД», — добавил Горелых.