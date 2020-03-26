Экс-мэра Челябинска выпустили из СИЗО

Седьмой кассационный суд 26 марта изменил меру пресечения экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки. Суд удовлетворил кассацию адвокатов, бывшего градоначальник отпустили из СИЗО под домашний арест.
«Пока оглашена только резулятивная часть (само решение). Мотивировочная (объясняющая причины) будет изготовлена позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Как сообщало URA.RU, Тефтелев стал сотрудничать со следствием. Источники в силовых структурах рассказали, что бывший градоначальник не только признал вину, но и дал показания о других преступлениях. Кроме того, учли состояние здоровья экс-мэра.
По версии следствия, в бытность мэром Челябинска Тефтелев получил взятку от депутата гордумы Сергея Селещука, исполнявшего муниципальный контракт по строительству школы в микрорайоне Парковом. Тефтелев и проходящий по делу экс-глава управления капстроительства мэрии Евгений Пашков были задержаны ФСБ 11 декабря 2019 года и помещены в СИЗО.