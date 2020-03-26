25 марта 2020

Детские сады в ХМАО не закрылись из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
Но некоторые учреждения поменяют режим работыФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Дошкольные образовательные учреждения в ХМАО будут работать всю следующую неделю, несмотря на то что президент России Владимир Путин накануне объявил ее нерабочей. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

«Если родители работают, то их дети будут ходить в детский сад. Организуем общие группы, где соберутся дети тех, кто не может остаться дома. Если в какой-то группе большинство детей не сможет остаться дома, то группы не будут переформировываться», — объяснил Дренин в разговоре с журналистом агентства.

При этом решение департамента образования не распространяется на дошкольные группы, организованные при общеобразовательных учреждениях. Так, сургутская гимназия «Лаборатория Салахова» уже уведомила родителей о том, что с 30 марта по 5 апреля не работает.

Ранее URA.RU писало, что все вузы ХМАО, школы, учреждения среднего профессионального образования и дополнительного образования с 19 марта переведены на дистанционный режим обучения.

За новостями о коронавирусе в ХМАО можно следить через «Коронавирус.Югра» в Viber и «Коронавирус.Югра» в Telegram.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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