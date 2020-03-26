Пассажир авиарейса Москва—Сургут во время полета заявил, что болен коронавирусом

Мужчину вместе с еще несколькими пассажирами доставили в СОКБ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пассажир авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва—Сургут, заявил в небе, что болен коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«О своей якобы болезни он сообщил членам экипажа. Те проинформировали все соответствующие службы. После приземления самолет обследовали специалисты Роспотребнадзора. У мужчины внешних признаков заболевания не обнаружено. У восьми пассажиров была выявлена повышенная температура. Все они были отправлены в инфекционное отделение окружной клинической больницы», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что мужчине 30 лет, на рейсе он был вместе с женой.

Секретарь оперативного регионального штаба по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока подтвердил информацию о произошедшем инциденте. «Все службы отработали в соответствии с существующими регламентами. На борту было 132 пассажира и шесть членов экипажа. Ближайшим контактерам, которые были на рейсе, дали команду самоизолироваться. Контроль за ними будет установлен», — прокомментировал инцидент Тиртока. Он также добавил, что, со слов пассажиров, мужчина во время полета вел себя неадекватно. Поэтому будет проверяться, в том числе, и на употребление запрещенных препаратов.

В Югре сегодня подтверждены еще два случая заражения коронавирусом. Всего в ХМАО это заболевание выявлено у четырех человек.