25 марта 2020
24 марта 2020

Что разрешено и что запрещено на время коронавируса в Пермском крае. СПИСОК

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус, курьер, сдача анализов, роспотребнадзор, проверка на вирусы
Новые ограничения для жителей Прикамья будут действовать с 30 мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ограничений для жителей Пермского края вводятся в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ 19 марта подписал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Дополнительные запреты появились 25 и 26 марта.

По состоянию на 26 марта в Прикамье действуют ограничения:

  • На проведение мероприятий, где более 50 участников;
  • Люди, вернувшиеся из-за границы, обязаны перейти на режим самоизоляции;
  • Если человек не может перейти в режим самоизоляции, то его помещают в обсервацию;
  • Нельзя допускать до работы граждан, вернувшихся из-за границы, которые не прошли 14-дневную процедуру самоизоляции;
  • Гражданам старше 65 лет необходимо перейти на режим самоизоляции;
  • Режим самоизоляции предписан людям, имеющим хронические и иные заболевания (полный перечень заболеваний указан в конце текста);
  • Запрещена работа ночных клубов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и досуговых заведений;
  • Запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных заведения;
  • До 1 мая запрещены проверки юрлиц и ИП органами госвласти Пермского края;
  • Отменяются командировки для госслужащих (аналогичная рекомендация — для муниципалитетов);
  • Ограничивается личный прием граждан органами госвласти (аналогичная рекомендация — для муниципалитетов);
  • Нельзя допускать на работу госслужащих с признаками респираторного заболевания;
  • Рекомендовано всем работодателям Прикамья перевести сотрудников на дистанционный режим работы;
  • ТСЖ, УК и ЖСК обязаны обеспечить вынос мусора от граждан, находящихся на самоизоляции;
  • Коммунальные организации обязаны проводить уборку мест общего пользования (подъезды, лестничные марши, тамбуры, лифты) с применением дезинфицирующих средств;
  • Запрещено юрлицам, ИП и гражданам оказывать услуги допобразования. В их числе спортивные секции, кружки, танцевальные студии, языковые клубы, обучающие семинары и т. п.
  • Запрещены личные приемы в судах, а также ограничено посещение судебных заседаний для лиц, не являющихся участниками процесса;
  • Суды рассматривают только категории дел безотлагательного характера;
  • Отменены занятия в школах и вузах.

С 30 марта в Пермском крае будет запрещено:

  • Проводить плановую госпитализацию пациентов в стационары;
  • Посещать больных, которые находятся на стационарном лечении;
  • Посещать амбулаторные медорганизации в плановом порядке;
  • Плановая диспансеризация;
  • Плановые профосмотры, включая предварительные и периодические медосмотры отдельных профессиональных групп;
  • Плановая вакцинация детей и взрослых, за исключением вакцинации по эпидемическим показаниям.

Вместе с тем, детсады в Перми будут принимать детей, чьи родители работают, например, в полиции или медучреждениях. С 30 марта 2020 года семьям, чьи дети имеют право на бесплатное питание в школах, будут выдавать продуктовые наборы.

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Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
Скрин: указ губернатора Пермского края

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