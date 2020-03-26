Новые ограничения для жителей Прикамья будут действовать с 30 марта
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Ограничений для жителей Пермского края вводятся в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ 19 марта подписал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Дополнительные запреты появились 25 и 26 марта.
По состоянию на 26 марта в Прикамье действуют ограничения:
- На проведение мероприятий, где более 50 участников;
- Люди, вернувшиеся из-за границы, обязаны перейти на режим самоизоляции;
- Если человек не может перейти в режим самоизоляции, то его помещают в обсервацию;
- Нельзя допускать до работы граждан, вернувшихся из-за границы, которые не прошли 14-дневную процедуру самоизоляции;
- Гражданам старше 65 лет необходимо перейти на режим самоизоляции;
- Режим самоизоляции предписан людям, имеющим хронические и иные заболевания (полный перечень заболеваний указан в конце текста);
- Запрещена работа ночных клубов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и досуговых заведений;
- Запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных заведения;
- До 1 мая запрещены проверки юрлиц и ИП органами госвласти Пермского края;
- Отменяются командировки для госслужащих (аналогичная рекомендация — для муниципалитетов);
- Ограничивается личный прием граждан органами госвласти (аналогичная рекомендация — для муниципалитетов);
- Нельзя допускать на работу госслужащих с признаками респираторного заболевания;
- Рекомендовано всем работодателям Прикамья перевести сотрудников на дистанционный режим работы;
- ТСЖ, УК и ЖСК обязаны обеспечить вынос мусора от граждан, находящихся на самоизоляции;
- Коммунальные организации обязаны проводить уборку мест общего пользования (подъезды, лестничные марши, тамбуры, лифты) с применением дезинфицирующих средств;
- Запрещено юрлицам, ИП и гражданам оказывать услуги допобразования. В их числе спортивные секции, кружки, танцевальные студии, языковые клубы, обучающие семинары и т. п.
- Запрещены личные приемы в судах, а также ограничено посещение судебных заседаний для лиц, не являющихся участниками процесса;
- Суды рассматривают только категории дел безотлагательного характера;
- Отменены занятия в школах и вузах.
С 30 марта в Пермском крае будет запрещено:
- Проводить плановую госпитализацию пациентов в стационары;
- Посещать больных, которые находятся на стационарном лечении;
- Посещать амбулаторные медорганизации в плановом порядке;
- Плановая диспансеризация;
- Плановые профосмотры, включая предварительные и периодические медосмотры отдельных профессиональных групп;
- Плановая вакцинация детей и взрослых, за исключением вакцинации по эпидемическим показаниям.
Вместе с тем, детсады в Перми будут принимать детей, чьи родители работают, например, в полиции или медучреждениях. С 30 марта 2020 года семьям, чьи дети имеют право на бесплатное питание в школах, будут выдавать продуктовые наборы.
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Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции