Российские банки перейдут на особый режим работы в выходную неделю

Банк России дал рекомендации по работе в выходную неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центробанк порекомендовал российским банкам на следующей неделе, которая объявлена в стране выходной, работать в режиме новогодних каникул.

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля осуществлять деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздники», — обратился ЦБ к российским банкам.

По рекомендации Центробанка, в указанный период кредитные организации обязаны осуществлять операции по выдаче денежных средств компаниям для выплаты заработной платы сотрудникам и прочие финансовые операции в штатном режиме.

Ранее в ходе обращения к нации по коронавирусу президент России Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. Структуры жизнеобеспечения, а именно больницы, аптеки, продуктовые магазины, банки, транспорт и органы власти будут работать в обычном режиме, уточнил глава государства, напоминает телеканал 360.